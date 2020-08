Dal Cile – Vidal si complica: il Barça chiede 10 milioni. E l’Inter non è la prima scelta

Arturo Vidal è uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione. Il centrocampista cileno è un pallino di Antonio Conte che lo vorrebbe in mezzo a lottare nel suo 3-5-2. Ma la trattativa non è così semplice per due motivi: il primo è che il Barcellona non intende liberare gratis il giocatore, ma chiede quasi 10 milioni di euro per il suo cartellino. Inoltre, Vidal non sarebbe così convinto dalla destinazione interista.

Il giocatore, infatti, avrebbe confidato a fonti a lui vicine di voler tornare in Italia, ma di preferire la Juve all’Inter. Vidal vorrebbe essere protagonista in Champions League e pensa di poterlo essere maggiormente con la maglia bianconera. E poi alla Juve giocherebbe con Ronaldo, altro fattore che lo spingerebbe maggiormente verso Torino. Conte lo ha chiamato più volte per cercare di convincerlo, ma il cileno avrebbe risposto di preferire un ritorno alla Juve.

(La Cuarta)