Vidal, ecco come Marotta può arrivare a dama: Conte lo vuole già per Napoli-Inter

L’Inter vuole Vidal e Vidal vuole l’Inter. Ma, per il momento, questo non basta per celebrare il matrimonio tra il cileno e la società nerazzurra. Di mezzo c’è il Barcellona, che non intende accettare il prestito secco come soluzione per la cessione dell’ex juventino.

Marotta ha in mano qualche carta per poter tentare il club catalano senza appesantire troppo il bilancio interista. Magari con un’offerta di prestito oneroso, o con un riscatto condizionato a risultati e prestazioni non scontate, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

La trattativa, in ogni caso, non andrà troppo per le lunghe. Conte vuole Vidal subito, a disposizione già dal rientro dalle vacanze di Natale, pronto per Napoli-Inter. I contatti vanno avanti da tempo, ora si deve stringere.