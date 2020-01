TS – Svolta Inter-Vidal? Marotta moltiplica: milioni oggi e un’ottima notizia per il futuro

Potrebbero arrivare dalla cessione di Gabigol, secondo Tuttosport, i soldi necessari per l’assalto decisivo a Vidal. Il quotidiano, infatti, riferisce che il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante brasiliano al Flamengo potrebbe garantire all’Inter le entrare giuste per chiudere il discorso con il Barcellona. Ma non è finita, perché del cartellino di Gabigol resterebbe un 20% che potrebbe portare ai nerazzurri anche una plusvalenza futura:

“I soldi per Vidal sono quasi in cassa. La trattativa tra Gabigol e il Flamengo per proseguire il matrimonio terminato il 31 dicembre segna passi avanti all’insegna dell’ottimismo. In Brasile c’è la convinzione che il giocatore presto sarà a Milano insieme al suo agente per parlare del futuro e la visita potrebbe essere motivata dalla volontà di ottenere una buonauscita per compensare quanto non potrà essere garantito dal Flamengo che comunque si è impegnato per dare all’Inter 16 milioni per l’80% del cartellino (il restante 20% resterebbe in mano ai nerazzurri e potrebbe essere una plusvalenza futura)“.

(Fonte: Tuttosport)