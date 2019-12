CorSera – Inter-Vidal, Marotta da Saint Moritz sorride sornione: c’è ottimismo. E per giugno…

“Il 2 gennaio, giorno in cui aprirà ufficialmente il mercato, Arturo Vidal tornerà a Barcellona. E sarà il momento della resa dei conti. Lo strappo è serio e difficilmente ricucibile”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito alle ultime vicende legate a Vidal che ha denunciato il club per il mancato pagamento dei bonus relativi alla scorsa stagione. “Il Barcellona è infuriato con Vidal e anche con l’Inter, che avrebbe contattato l’effervescente giocatore sudamericano senza passare attraverso il club. Ma così, ormai, fan tutti, compresi i catalani. Di sicuro il rapporto con il giocatore si è definitivamente sgretolato. E ricostruirlo a metà stagione non è semplice”, spiega il quotidiano che poi aggiunge: “Conte aspetta. Vidal è l’uomo giusto al momento giusto. In estate l’Inter cercherà due campioni giovani, Dejan Kulusevski dell’Atalanta (ora in prestito al Parma) e Federico Chiesa della Fiorentina. Ora serve uno scafato di qualità come Re Artù, la ciliegina sulla torta, l’incursore buono per scardinare le difese e dare l’assalto allo scudetto. Dal 2 gennaio la questione entrerà nel vivo. Marotta sorride sornione. L’a.d. è a Saint Moritz ma sta lavorando con grande intensità e in questi giorni, proprio con Felicevich, ha perfezionato i termini della proposta per arrivare a chiudere il cerchio. L’Inter per Vidal è disposta a investire una cifra complessiva tra i 15 e i 20 milioni di euro. La formula potrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto. I catalani tengono botta e hanno risposto cedendo il giovane Carles Alena, un centrocampista molto dotato e titolare a San Siro contro i nerazzurri nella gara di Champions, al Betis Siviglia in prestito. Si tratta di schermaglie. Il rapporto tra Vidal e il suo club è andato oltre il punto di non ritorno. E la strada è tracciata. Conte dovrà avere solo un po’ di pazienza. È difficile che l’operazione possa concretizzarsi in modo che il cileno possa partecipare alla trasferta di Napoli, la sera della Befana. Molto più facile che vada in porto la settimana successiva. L’Inter è prudente, ma ottimista”.