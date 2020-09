Vidal, serve una mossa per l’Inter. Se rinuncia al contratto col Barça, può raggiungere subito Conte

Con Kolarov presto sposo dell’Inter, il mercato dei nerazzurri prosegue. Per Conte è in arrivo un altro usato garantito: Arturo Vidal, col quale c’è già l’accordo per il suo contratto, tocca a lui risolvere la questione col Barça.

“La trattativa con il Barcellona per la risoluzione del contratto va avanti spedita, ma non è ancora arrivata la spinta decisiva per la definitiva fumata bianca. Ieri mattina c’è stata una lunga riunione tra l’agente Fernando Felicevich e alcuni dirigenti del Barcellona, per provare ad accelerare le pratiche di divorzio. Il Barça ha ribadito a Vidal quello che in soldoni sta dicendo da giorni a tutti i giocatori ritenuti fuori dal progetto: consegnata a Vidal la “carta de libertad”, ossia la possibilità di cercarsi liberamente una nuova squadra. Il Barça garantirà lo stipendio fino all’ultimo, ma una volta trovata una nuova sistemazione, il giocatore dovrà rinunciare in toto al contratto in essere. Tradotto: niente buonuscita o incentivi. Vidal ha un contratto valido fino al giugno 2021 e non vorrebbe lasciare sul piatto l’intera posta, che per questo ultimo anno sarebbe intorno ai 9 milioni netti. Con l’Inter c’è già l’accordo: biennale più opzione per il terzo a 6 milioni. Ora sta a lui scegliere: se rinuncia a tutto può essere dell’Inter subito. Arturo riflette e Conte aspetta: con lui in rosa, la Juve sarebbe già più vicina”, spiega La Gazzetta dello Sport.