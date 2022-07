Vidal, i dettagli dell’offerta del Boca Juniors. Inter, si tratta sulla buonuscita

Il centrocampista cileno, fuori dai piani nerazzurri per la prossima stagione, tratta per la risoluzione del contratto

Il Boca Juniors fa sul serio per Arturo Vidal: il club argentino, nonostante le frenate del vice presidente Riquelme , sta valutando concretamente la possibilità di ingaggiare il centrocmapista cileno, destinato a lasciare l'Inter in estate dietro al pagamento di una buonuscita. Tuttosport rivela i dettagli dell'offerta degli Xeneizes e lo stato delle contrattazioni tra i nerazzurri e il calciatore:

"Destinazione Argentina per Arturo Vidal. Trovano conferme le indiscrezioni lanciate nel Paese albiceleste per cui il Boca Juniors avrebbe messo nel mirino il cileno che può lasciare l'Inter previo accordo da 4 milioni (trattabili) di buonuscita. L'offerta al centrocampista è di un generoso contratto sino al 31 dicembre del 2023, con opzione per prolungare l'intesa per altri 18 mesi. Qualora la proposta dovesse essere accettata, gli Xeneizes potrebbero tesserare l'atleta solo dopo la cessione di uno straniero, dato che tutti e sei gli slot permessi sono ora occupati (il colombiano Campuzano sembra il primo indiziato a lasciare Buenos Aires)".