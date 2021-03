GdS – Inter, oggi Vidal si opera: opportunità dietro la scelta. Torna contro…

La situazione del centrocampista cileno Arturo Vidal, che oggi si sottoporrà a un intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro

Arturo Vidal si ferma. Questa mattina il centrocampista cileno si sottoporrà presso l'Istituto Humanitas di Rozzano a un intervento chirurgico in artroscopia per risolvere un problema al menisco del ginocchio sinistro. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Vidal avverte il dolore da tempo ma dopo la partita con l'Atalanta si è riacutizzato.