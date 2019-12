La telefonata della Juve non cambia lo scenario: Vidal ha detto sì all’Inter, ora Zhang…

L’Inter ha messo nel mirino Arturo Vidal. È il cileno il rinforzo scelto da Conte per il centrocampo, ma la dirigenza nerazzurra deve trovare un accordo col Barça e fronteggiare l’inserimento della Juve nella trattativa:

“Il giallo della telefonata, ancora Inter-Juve sul mercato. È la storia di una chiamata che sarebbe partita dal telefono di Fabio Paratici in direzione Barcellona, precisamente al Ceo Oscar Grau, per informarsi della situazione relativa ad Arturo Vidal. Inserimento che la Juventus non conferma. E che di sicuro al momento non cambia lo scenario dell’affare: il cileno resta prepotentemente in orbita Inter, se è vero che lo stesso giocatore – attualmente in vacanza in patria – ha già detto sì nei giorni scorsi alla proposta del club nerazzurro. Per la chiusura il club di Zhang deve trovare l’accordo con il club catalano: la prima proposta – prestito con diritto di riscatto a 12 milioni – non è sufficiente per avvicinare la richiesta di 20 milioni del Barça”, spiega Gazzetta.it.