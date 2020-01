Sky – Vidal, ora all’Inter c’è pessimismo. Eriksen l’altra pista: questa la situazione

Il Barcellona non ha al momento nessuna intenzione di vendere Arturo Vidal anche se ha bisogno di fare plusvalenza. Secondo quanto riporta Sky Sport, in questo momento in casa Inter c’è più pessimismo che ottimismo. L’alternativa è Christian Eriksen che andrà a scadenza. Il Tottenham sa che lo perderà a zero e spera di ricavare qualcosa dalla cessione del giocatore. Il problema è poi mettersi d’accordo con il giocatore che a giugno può prendere uno stipendio più alto. Per il danese a zero c’è la fila, in questo momento invece tutti stanno aspettando per capire cosa succede.

(Sky Sport)