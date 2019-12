Vidal, interviene l’entourage: arriva la smentita che regala speranze all’Inter

“Io resto qua”. Il gesto fatto da Arturo Vidal dopo il gol in campionato ha fatto pensare alla fine della telenovela tra il cileno e l’Inter. Quel segno con la mano, dopo il gol, lasciava immaginare una dichiarazione d’amore al Barcellona.

Niente di tutto questo.

A Barcellona tutti sono convinti che il significato sia quello emerso in un primo momento, ovvero l’«io sono qui» in riferimento alle voci di mercato. Ma dall’entourage del giocatore emerge anche un’altra spiegazione: il centrocampista, dopo aver indicato la tribuna, avrebbe dedicato quel gesto alla fidanzata Nia, ovvero la colombiana Sonia Isaza. Di certo c’è che la cosa non ha intaccato la fiducia dell’Inter sull’affare, sottolinea la Gazzetta dello Sport.