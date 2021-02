Sky – Inter, Conte ritrova Vidal e studia la formazione anti-Milan: Eriksen…

Le ultime in casa Inter tra il ritorno di Vidal in gruppo e la probabile formazione di Conte in vista del derby contro il Milan

Alessandro De Felice

Prosegue il countdown verso il derby di Milano. L'Inter continua a preparare la sfida che vedrà la squadra di Antonio Conte affrontare il Milan di Stefano Pioli, reduce dalla sconfitta in campionato sul campo dello Spezia e il pari nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League a Belgrado contro la Stella Rossa dell'ex nerazzurro Dejan Stankovic.

Vidal torna in gruppo

Buone notizie per Antonio Conte, che riabbraccia Arturo Vidal. Come riferisce Sky Sport, avanza la candidatura del centrocampista cileno per la convocazione in vista del derby. Un recupero importante anche dal punto di vista emotivo, con Vidal che potrà far sentire il suo carisma ai compagni. Situazione diversa per Stefano Sensi, che è uscito affaticato dall'amichevole di ieri e lavorerà ancora a parte. Il rientro in gruppo è previsto per la prossima settimana.

Inter, la probabile formazione

Per quanto riguarda la formazione che Conte è intenzionato a schierare contro il Milan, per Sky Sport è molto probabile che gli interpreti saranno gli stessi che hanno battuto la Lazio domenica scorsa. Eriksen resta in vantaggio su Vidal: "La squadra sta facendo bene e sarà difficile cambiare uomini, compreso il danese". Il terzetto - formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni - davanti ad Handanovic rappresenta una certezza, mentre Perisic è favorito su Young a sinistra. Hakimi, così come Brozovic e Barella, partirà dall'inizio, mentre in avanti tocca ancora a Lautaro e Lukaku.