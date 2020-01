Vidal vuole solo l’Inter, col Barça accordo sulla formula. Ma il problema ora è Valverde

Continua la trattativa dell’Inter per Vidal con il Barcellona. Il club nerazzurro non ha mollato il cileno che è il preferito di Conte per il centrocampo dei nerazzurri. Questo il punto sulla trattativa Vidal secondo Sky Sport:

“Trattativa in stand-by, ma i contatti proseguono. Fino al termine della Supercoppa non ci saranno novità. Il rapporto con Valverde è ai minimi termini, bisognerà vedere chi vincerà: Inter e Barcellona ci sono sulla formula, c’è da capire se Valverde darà il via libera alla sue cessione. Vidal ha già detto che se lascerà il Barcellona sarà per l’Inter”.