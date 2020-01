Inter, non c’è più tempo per Vidal: il Barcellona non cede, speranze ridotte al minimo

Le speranze di vedere Arturo Vidal con la maglia dell’Inter sono ormai ridotte al lumicino: il cambio sulla panchina del Barcellona complica ulteriormente la trattativa, e dalla Spagna non arrivano aperture. Come scrive Tuttosport, la dirigenza nerazzurra non può più aspettare, ed è pronta ad abbandonare la pista che porta al centrocampista cileno:

“Vidal fine corsa. O poco ci manca. Il Barcellona ieri sera ha comunicato a Valverde l’esonero e di conseguenza si complica ulteriormente il possibile trasferimento del cileno all’Inter. Vidal da tempo è l’obiettivo numero uno di Conte che aveva convinto anche il club, inizialmente scettico, a puntare si di lui. Vidal a fine dicembre ha iniziato il suo percorso di rottura col Barça e l’eventuale conferma in panchina di Valverde lo avrebbe portato a chiedere la cessione.

Il cambio in panchina e il pesante infortunio occorso a Suarez, però, sono destinati a mutare le carte in gioco: è difficile, se non impossibile, che il club catalano dia ora il via libera a Vidal e pure il giocatore – che i compagni a partire da Messi vorrebbero con sé – adesso potrebbe voler capire quale sarà il suo ruolo col nuovo allenatore Setien. Dunque, è davvero complicato che la situazione si sblocchi in pochi giorni, ma l’Inter non ha più troppo tempo“.