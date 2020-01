La notizia era nell’aria ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Quique Setien è il nuovo allenatore del Barcellona e lo sarà fino al 2022, come comunicato dal club blaugrana sul proprio sito. Prima però è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Ernesto Valverde, al quale è costato caro il KO contro l’Atletico in Supercoppa. Con Setien potrebbe anche cambiare il futuro di Vidal, in rottura con Valverde e considerato in uscita qualora Valverde fosse rimasto.