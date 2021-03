Vidal fa gli straordinari: allenamento nel giorno libero per riprendersi l’Inter

Il centrocampista cileno prosegue nel suo programma di recupero per tornare quanto prima a disposizione di Conte

Strordinari per Arturo Vidal: il centrocampista cileno, nonostante il weekend di riposo concesso alla squadra da Conte, si è sottoposto a una seduta di allenamento individuale alla Pinetina per continuare nel suo programma di recupero dopo l'operazione al ginocchio eseguita poche settimane fa .

Come scrive il Corriere dello Sport, Vidal ha voglia di tornare quanto prima a disposizione di Conte: "Ieri, nel primo dei due giorni di relax che Conte ha concesso alla squadra, il cileno si è presentato alla Pinetina per correre da solo sul campo. È la conferma che l'ex Barcellona sta bruciando i tempi e potrebbe rientrare prima delle 4 settimane che erano state indicate come tempo di stop complice l'operazione al menisco mediale del ginocchio sinistro di venerdì 12 a Barcellona. Le sensazioni del Guerriero sono positive, ma chiaramente lo staff medico vuole tenerlo a freno per evitare problemi. Tradotto: Arturo non si riposerà neppure oggi e da domani, quando la squadra riprenderà ad allenarsi ad Appiano, aumenterà progressivamente i carichi".