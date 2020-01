Di Marzio: “Vidal non sopporta più Valverde. A questo punto l’Inter…”

«Credo che l’Inter abbia fatto tanto e anche Conte si è esposto. Vidal ha promesso all’allenatore che se lascia il Barcellona giocherà con lui a Milano. c’è una corsia preferenziale. Non dipende più dai nerazzurri, non è una questione di ingaggio e neanche una questione economica tra i due club che si verrebbero incontro. A questo punto, dipende dal Barcellona che deve decidere se lasciar partire il giocatore o meno c’è da aspettare il week-end e la fine della Supercoppa. Vidal non sopporta più Valverde e se resta lui non vuole più restare al Barça». Questo è quanto ha detto Gianluca Di Marzio a proposito del possibile sbarco del cileno a Milano, in casa Inter.

(Fonte: Skysport)