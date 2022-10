VIDEO / Fiorentina-Inter, festa e delirio a TL: Musmarra “ringrazia” Ruiu

Una partita pirotecnica, vinta al 95'. Fiorentina-Inter ha esaltato i tifosi dell'Inter e anche negli studi di Telelombardia è stata festa grande. "Vittima" della gioia interista il milanista Ruiu, che pochi minuti prima sorrideva felice per il pari in rimonta della Viola. Ma a far festa, alla fine, sono Musmarra, Piacentini e gli altri.