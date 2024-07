"Dal Golfo persico un principe pronto a seguire la stella più luminosa per scoprire un tesoro che cambierà per sempre il suo destino". Questo il messaggio di presentazione per Mehdi Taremi nel contenuto preparato da Inter Media House per la sua presentazione. La clip si ispira a Prince of Persia, giocando proprio sulla provenienza del nuovo attaccante nerazzurro. "La Persia è nel mio cuore, Milano nella mia mente", dice Taremi stesso.