Sono ripresi i lavori ad Appiano Gentile dopo la vittoria in campionato dell’Inter in casa del Napoli. I nerazzurri non impegnati al San Paolo sono scesi in campo contro il Seregno per un test amichevole terminato 4-1. Doppietta di Politano e reti di Esposito e Dimarco per la squadra di Antonio Conte. Qui le immagini: