Vieri: “Inter, chi darei via tra Correa e Dzeko. Sul tridente con Dybala dico che…”

Cosa farebbe Bobo Vieri sul mercato per completare l’attacco dell’Inter. A La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante ha risposto così su Paulo Dybala e non solo:

«Dipende anche da quanto ognuno dei due accetterebbe di stare in panchina. Ma potendo scegliere, io l’esperienza di Dzeko la tengo sempre, soprattutto pensando alla Champions: perché questo è l’anno in cui l’Inter in Europa deve pensare di potersela giocare con tutti».