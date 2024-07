Vieri: “Inter ancora favorita per lo scudetto: squadra migliore della Serie A. Il derby…”

Derby di Milano? Chi perde qui, son già polemiche, allenatori da mandare via e gioco che non c’è (ride, ndr). Tutto il mondo a vedere questa partita, io sarò lì in tribuna. Due squadre fortissime che giocheranno un gran bel calcio, mi incuriosisce il Milan di Fonseca. San Siro lo stadio più bello d’Italia, uno dei più belli del mondo, non c’è cosa più bella, un’emozione unica”, le sue dichiarazioni.