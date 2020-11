Vieri: “Inter forte, Hakimi devastante. Ma solo 3 punte no!” Cassano: “Il nome giusto c’è”

Botta e risposta tra Bobo Vieri e Antonio Cassano sulla rosa dell’Inter. Entrambi gli ex nerazzurri non sembrano troppo convinti del reparto offensivo, considerato troppo ridotto.

“L’Inter è forte, l’Inter ha un sacco di giocatori. C’è Vidal, c’è Nainggolan se torna, c’è Sensi. E poi c’è Hakimi, che è devastante. L’unica cosa che non mi convince è l’attacco. In Inter, Juve e Milan non puoi avere solo 3 punte. Troppo poco. Serve per forza un vice Lukaku, devi prendere un giocatore con quelle caratteristiche“, ha sentenziato Bobo Vieri.

Subito è intervenuto Cassano: “Allora devi prendere Giroud, l’unico nome è Giroud”.

“Ma anche Llorente, di giocatori che si possono prendere ce ne sono. Li devi solo andare a prendere”, ha chiosato Vieri.