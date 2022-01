Inter, iniziato l’iter delle visite mediche per Caicedo: prima tappa, Humanitas

L'attaccante ecuadoregno sta sostenendo in questi minuti la prima fase dei test medici presso la clinica di Rozzano

È oggi il giorno di Felipe Caicedo all'Inter: l'attaccante ecuadoregno si è presentato questa mattina alla clinica Humanitas di Rozzano, e proprio in questi minuti sta sostenendo la prima parte di visite mediche. Successivamente si muoverà in direzione CONI a Milano per ottenere l'idoneità sportiva, per posi spostarsi in sede per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi 6 mesi.