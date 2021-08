Tutti d’accordo su Vlahovic. L’Inter cerca la formula per convincere Commisso

L'attaccante della Fiorentina sarebbe il rinforzo perfetto per Inzaghi, ma servirebbe un'offerta da circa 50 milioni

Andrea Della Sala

Con Lukaku ormai destinato al Chelsea, manca solo la fumata bianca, l'Inter si + messa da giorni alla ricerca del sostituto. Sono due in sostanza gli obiettivi di Marotta per raccogliere l'eredità del belga, ma non è escluso che oltre a uno tra Vlahovic e Zapata possa poi arrivare un altro attaccante.

"Vlahovic è l’obiettivo numero uno, ma per provare a convincere la Fiorentina a sedersi al tavolo della trattativa, la dirigenza nerazzurra dovrà trovare argomenti convincenti. Ossia, una proposta da almeno 50 milioni di euro, magari cercando una formula per diluire nel tempo la spesa e che abbia come base di partenza un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ma Vlahovic ha tutte le caratteristiche che si sposano perfettamente col nuovo corso nerazzurro: giovane, di talento e con un ingaggio alla portata. Ecco perché in viale della Liberazione sono tutti d’accordo sul suo nome: nell’ultimo campionato ha dimostrato di avere colpi da grande attaccante e margini di miglioramento enormi", spiega La Gazzetta dello Sport

"Nel frattempo Zapata resta la prima alternativa: con l’Atalanta i rapporti sono ottimi ma non è semplice abbassare le pretese della Dea, che valuta il suo centravanti non meno di 40 milioni. E l’Inter non vorrebbe andare oltre ai 30-35. L’agente del colombiano negli ultimi giorni ha ammesso di non aver avuto alcun contatto con l’Inter, ma anche aggiunto che a tutti piacerebbe giocare nell’Inter. Sintetizzando: pronti a discuterne", aggiunge il quotidiano.