Wanda: “A Icardi non perdono una cosa. Zero sesso? Ma se abbiamo fatto l’amore fino a…”

Wanda Nara, intervistata da Vanity Fair, torn nuovamente sulla separazione con Mauro Icardi. Tra tradimenti, sesso e rapporti tesi

"Abbiamo firmato la separazione. Mauro non voleva ed è stato difficilissimo, perché io a lui voglio ancora molto bene. Ma le cose non andavano, in casa l'atmosfera era pesante e a un certo punto gli ho detto: "Fermiamoci". Poi sono partita per l'Argentina. Sono stata via due mesi per lavoro. La distanza non ha aiutato. Il flirt con L-Gante? Questo gossip ha fatto infuriare Mauro, anche se io gli spiegavo che era tutta fuffa. La foto del bacio? Mica mi sta baciando, mi sta parlando. Ma, come al solito, lo scoop anche se falso fa più rumore della smentita.

Il tradimento con China Suarez? Non me lo aspettavo, Mauro non mi aveva mai dato motivo per essere gelosa. É stato brutto, però poi ho capito che non viviamo in una favola Disney e che certe cose possono capitare. Ho conosciuto Mauro che aveva 18 anni, non aveva neanche avuto il tempo di fare un po' di esperienza. Ha commesso la stupidaggine di un ragazzino? Credo si sia trattato di quello.

C'è una cosa che non ho perdonato. La donna in questione è arcinota in Argentina per aver sfasciato numerose famiglie famose. Una volta si è messa con un attore mentre la moglie di lui era incinta, e ha perso il bambino. Mentre adescava mio marito scriveva anche a me come fossimo amiche. L'ho trovato insopportabile. L'ho chiamata t***a? So che tra donne non si dovrebbero usare certi termini. Ma so anche che non ci si dovrebbe comportare come si è comportata lei.

Io so bene che la colpa è di Mauro, quello sposato era lui. Una cosa piccola e risolvibile tra noi è diventata una bolla enorme, ingigantita ancor di più da tv e social. Io mi sono sfogata all'inizio, ma non ho mai detto nulla di cattivo su Mauro, non potrei mai. Mi ha definito tossica e ridicola? Quello mi ha urtato più del tradimento. Era troppo geloso di questo rapporto. Se non facevamo più sesso io e Mauro? Abbiamo fatto l'amore fino all'ultimo, poi sono partita per l'Argentina".