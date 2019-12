Wanda: “Icardi al Psg per non tradire l’Inter. E il tifoso interista vero sa bene che…”

Wanda Nara, intervistata da Piero Chiambretti a “#CR4 – La Repubblica delle donne”, in onda domani sera in prima serata su Retequattro, è tornata sull’addio di Mauro Icardi all’Inter e ha lanciato un messaggio ai tifosi nerazzurri.

“Ho dei ricordi bellissimi di San Siro e degli interisti. E come dico sempre, l’interista vero di cuore sa che noi siamo stati sempre dalla parte della squadra. E anche questa scelta di andare a Parigi è stata fatta anche per non tradire i neroazzurri. Noi ci siamo lasciati senza tradimenti, Mauro è andato in un club al quale non poteva dire di no e anche per l’Inter è andata bene”, ha sentenziato Wanda.

Icardi è in prestito al Psg con diritto di riscatto a 70 milioni di euro. Ma l’argentino ha una clausola che gli permette di avere l’ultima parola sul trasferimento