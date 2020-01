Inter, il West Ham prepara l’offerta per Gabigol. Su di lui anche una big inglese

Il futuro di Gabigol potrebbe essere in Inghilterra: l’attaccante brasiliano, dopo lo strepitoso 2019 trascorso con la maglia del Flamengo, non ha ancora trovato un accordo con il club rubronegro, e potrebbe tentare una nuova avventura in Europa dopo le deludenti esperienze con Inter e Benfica.

Secondo quanto riporta il Sun, il West Ham sarebbe pronto a offrire 20 milioni di sterline (poco più di 23 milioni di euro) all’Inter: il brasiliano, cercato già la scorsa estate, è tornato nel mirino degli Hammers con l’avvento sulla panchina londinese di David Moyes al posto di Manuel Pellegrini. Nella corsa al bomber carioca potrebbe inserirsi anche un top club come il Chelsea, che ha momentaneamente rallentato sul fronte Sancho per concentrarsi sulla ricerca di un attaccante.