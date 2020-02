Mercato, Willian si mette sul mercato a zero: “Non rinnovo col Chelsea perché voglio…”

Willian e Chelsea sempre piu’ lontani. E’ lo stesso 31enne brasiliano ad ammettere che ad oggi non ci sono le condizioni per rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. “E’ una situazione difficile perche’ il Chelsea mi ha offerto due anni di contratto e io ne voglio tre – racconta a ‘Esporte Interativo’ – Loro non vogliono cambiare offerta e per questo parlo di situazione difficile. Non so se sara’ possibile rimanere. Il mio obiettivo resta quello di continuare a lavorare concentrandomi su quello che resta di questa stagione. Ripeto, ad oggi e’ difficile che io resti ma stiamo trattando e vediamo che succede”. Willian e’ sbarcato a Londra nel 2013 dall’Anzhi, richiesto da Mourinho.