Sky Uk – Young, Inter più lontana. Accordo in definizione con il Burnley

L'esterno dell'Inter, dopo aver ricevuto la proposta del club nerazzurro di rimanere un altro anno, sarebbe vicino al passaggio al club inglese

Nelle scorse settimane l'Inter ha proposto a Ranocchia e Young il prolungamento di un anno del loro contratto. I due giocatori, col vincolo in scadenza al 30 giugno, hanno preso tempo. Per quanto riguarda l'esterno inglese, però, il suo futuro sembra essere lontano da Milano.

Young, secondo quanto riportato da Sky Sports, sarebbe in trattativa molto avanzata con il Burnley. L'entourage del giocatore sta parlando con il club di Premier per un suo trasferimento a titolo gratuito e l'affare sembra vicino alla definizione. Il contratto proposto a Young è di un anno con un'opzione per altri 12 mesi. Young ha grande rispetto per il manager del Burnley, Sean Dyche, che era il capitano del Watford quando ha iniziato la sua carriera da professionista. L'affare non è ancora fatto, ma c'è grande ottimismo sulla fumata bianca.