Young, il Watford fa marcia indietro. L’Inter attende, tre club di Premier sul giocatore

L'esterno ha ricevuto la proposta dell'Inter per il prolungamento di un anno del contratto e sta valutando il futuro

Ashley Young sta decidendo il suo futuro. L'Inter, nei giorni scorsi, ha proposta all'esterno inglese di rinnovare per un altro anno, ma l'ex United sta anche valutando un ritorno in Inghilterra. Sulle sue tracce c'era il Watford, ma secondo quanto riporta Sky Sports, il club inglese avrebbe fatto marcia indietro dopo aver offerta a Young un anno di contratto.

Young sta prendendo in considerazione l'offerta dell'Inter, con Inzaghi che lo vorrebbe nella rosa del prossimo anno. Il Watford non era l'unica interessata dalla Premier League, altri tre club del campionato inglese avrebbe sondato il giocatore per un ritorno.