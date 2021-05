Young: “Lukaku sta facendo la storia dell’Inter, ha dimostrato che lo United ha sbagliato”

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sports UK, Ashley Young ha parlato anche dell'addio allo United di Romelu Lukaku

"L'ho detto anche allora che non riuscivo a capire quella decisione (la scelta dello United di vendere Lukaku, ndr). Romelu ha dimostrato che molte persone si sbagliavano. Ha lavorato incredibilmente duro. Si diceva che fosse in sovrappeso e che non potesse fare questo o quello.Ha battuto record e fatto la storia in Italia, è stato incredibile per l'Inter. Per me è stato fantastico anche in Premier League, ma andare via e provare una nuova esperienza è stata la scelta giusta. Merita tutti gli elogi che sta ricevendo".