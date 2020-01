Inter-Young, c’è lo zampino di Lukaku. Accordo trovato, serve il sì dello United: la carta Sanchez…

C’è lo zampino di Romelu Lukaku nella trattativa per portare Ashley Young all’Inter. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, è stato l’attaccante belga a convincere l’ex compagno di squadra a vestire la maglia nerazzurra.

Marotta e Ausilio hanno raggiunto l’accordo con il calciatore per un contratto di sei mesi più l’opzione per l’anno successivo in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze, ma serve l’ok del Manchester United. La prima risposta dei Red Devils è stata negativa, ma l’Inter non perde le speranze. L’obiettivo è averlo in tribuna sabato sera a San Siro contro l’Atalanta e farlo allenare agli ordini di Conte la prossima settimana.

I nerazzurri non hanno intenzione di pagare il cartellino di Young, che dovrà liberarsi a zero, e sono pronti a usare la carta Sanchez. L’acquisto del cileno a fine stagione sarebbe un’ottima notizia per il Manchester United alla luce del pesante contratto del Nino Maravilla. Il prezzo non è fissato e aver agevolato l’Inter per Young potrebbe avere un peso.