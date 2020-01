Dopo quanto successo in Svezia alla statua di Ibrahimovic, l’episodio si è ripetuto in Cile ai danni di Alexis Sanchez. La statua in onore dell’attaccante dell’Inter è stata vandalizzata da alcuni teppisti nella città di Tocopilla. La faccia è stata rovinata, così come il piede destro e la parte dietro con il suo numero 7. Ecco le foto della statua distrutta:

(Foto Sun)