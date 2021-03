Young in scadenza, a fine stagione l’addio all’Inter. L’esterno vuole tornare nel suo ex club

L'esterno inglese terminerà la sua avventura in Serie A con l'Inter alla fine di questa stagione e vorrebbe fare ritorno nel Watford

Il futuro di Ashley Young , molto probabilmente, sarà lontano dall'Inter. L'esterno inglese in questa stagione sta trovando meno spazio, complice l'ottima condizione di Ivan Perisic, ha il contratto in scadenza a giugno e, al termine di questa stagione, potrebbe dire addio alla Serie A.

Il rinnovo di contratto con l'Inter non ci sarà e Young vorrebbe fare ritorno in Inghilterra. Secondo quanto riporta il Daily Mirror il sogno del laterale nerazzurro sarebbe quello di vestire nuovamente la maglia del Watford. Young è cresciuto nelle giovanili del club di Vicarage Road e ha esordito in prima squadra nel 2003 giocando con quella maglia fino al 2007. Per tornare al Watford Young sarebbe anche disposto a giocare in Championship, divisione in cui attualmente milita il club inglese.