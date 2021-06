Young, la posizione è cambiata. “C’è l’offerta a sorpresa dell’Inter”

Il futuro dell'esterno sembrava al capolinea con l'Inter, invece i piani sono cambiati e potrebbe anche restare in nerazzurro

Andrea Della Sala

In casa Inter sono giorni abbastanza frenetici per cercare di pianificare la prossima stagione. annunciato il nuovo tecnico Simone Inzaghi, ora il club deve pensare ai conti e a sistemare la rosa in vista del nuovo anno. E negli ultimi giorni c'è stato un cambio di programma per i giocatori in scadenza di contratto, in particolare per Young.

"Da mesi aveva deciso di salutare l’Italia dopo lo scudetto. Alla stessa maniera, i nerazzurri erano pronti a dare al soldato 35enne una stretta di mano e una pacca sulle spalle per un anno e mezzo da vero professionista. Tutto apparecchiato, ma nel calcio le cose mutano in fretta, soprattutto in questa era interista in cui i dirigenti sono chiamati ai salti mortali. Racimolare risorse senza perdere competitività è l’impresa. Con questi presupposti, la posizione di Young è cambiata e si è fatta più strategica per i destini nerazzurri. L’Inter proverà, quindi, a convincere l’inglese a fare un altro giro di giostra. In fondo, la sua alta affidabilità su entrambe le fasce è merce rara", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Sugli esterni sarà comunque rivoluzione e non solo per la partenza del cavallo migliore. La situazione di Achraf Hakimi verrà definita in una decina di giorni e il bivio è tra Parigi e Londra. Anche l’altro titolare di stagione, Ivan Perisic, dovrebbe essere accompagnato alla porta. Young doveva quindi essere il terzo laterale a partire e, invece, le contingenze potrebbero trattenerlo a Milano per un anno in più. Sempre che non sia lo stesso Ashley a decidere definitivamente di tornare in patria. Nelle scorse settimane l’esterno inglese aveva mostrato una certa felicità all’idea di chiudere la carriera con la maglia della squadra che lo aveva lanciato in orbita, il Watford dei Pozzo. Ma pare che a interessarsi a lui ci sia stata anche l’Inter Miami. Adesso Young, sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno con un ingaggio annuale da 3 milioni, deve decidere se accettare la proposta a sorpresa del club", aggiunge il quotidiano