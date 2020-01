È Ashley Young il giocatore individuato dall’Inter per rinforzare le fasce. Secondo quanto riporta Express, Ed Woodward, vicepresidente del Manchester United, avrebbe bloccato il trasferimento del giocatore in nerazzurro. Con molta probabilità Young potrebbe trasferirsi a Milano solo al termine della stagione e arriverebbe a zero dal momento che ha il contratto in scadenza a giugno.

(Express)