Il legame con questi colori è speciale, è iniziato da quando ero piccolissimo e tifoso dell'Inter: avere avuto la possibilità di esordire, giocare e tornare da allenatore è un coinvolgimento totale, sono emozioni che arrivano ad un grande livello. E' una cosa importante che non capita a tutti. Siamo qui a lavorare per la crescita dei ragazzi, è il primo obiettivo: poi ce ne sono altri da raggiungere, ma iniziare a stare vicino ai ragazzi dal punto di vista umano è un valore aggiunto. Il DNA dell'Inter è definito, non dovremo discostarci molto dalla storia del club: la cosa importante è creare la mentalità, iniziare a farlo dal settore giovanile è la cosa più bella e importante. Trasmettere ai ragazzi l'interismo non sarebbe male".