Zanetti: “Questa sera non potremo solo difenderci. Del 2010 ricordo due momenti”

Javier Zanetti, vice presidente ed ex capitano dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Barcellona: "Del 2010 ricordo una grande sofferenza, nonostante la sconfitta siamo arrivati in finale. In quella serata la chiave fu lo spirito mostrato, volevamo a tutti i costi arrivare in finale, non era semplice, avevamo di fronte un grande Barcellona. Questa sera ci vuole un grande spirito di squadra e provare a fare la partita, non puoi solo difendere, dovrai cercare di approfittare dei momenti che il Barcellona lascerà, speriamo di fare qualche gol.