Zanetti: “L’Argentina può regalarci una grande gioia. Messi? Ora più maturo”

Javier Zanetti, in Qatar in questi giorni per seguire da vicino l'Argentina, ha parlato proprio dell'abiceleste ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole: "E' stata una serata mondiale, che regala queste emozioni. L'Argentina è un gruppo compatto, che dopo la prima sconfitta si è unito ancora di più e questo si è trasferito ai tifosi. Siamo in tanti qui per sostenere i giocatori.

Il Paese è in crisi, non è semplice vivere in Argentina in questo momento, ma i ragazzi hanno voglia di regalare al popolo una grande gioia. Messi è il nostro leader, è molto più maturo e si vede cosa può trasmettere ai ragazzi. E' un Mondiale speciale per lui, sta facendo molto bene. Io mi sono commosso? Sì, dopo il 2-2 mio figlio piangeva e soprattutto per lui speravo che l'Argentina arrivasse in semifinale. Neymar? Capisco benissimo la loro delusione. Bello che il figlio di Perisic lo abbia consolato".