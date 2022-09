Zanetti: “Arrivo all’Inter? Foto inguardabile. La prima volta ad Appiano…”

Queste le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Il mio percorso inizia in Argentina in una squadra piccola. Dopo due anni mi arriva questa opportunità e io sinceramente in quel momento non me l'aspettavo. Guardavo il calcio italiano in TV e sognavo, non sapevo se ero pronto. Arrivato a Milano, in una città così imponente, mi sono reso conto. Il mio percorso di crescita si è completato in Italia.