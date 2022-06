Zanetti: “La Champions fu memorabile. Che bello quel viaggio con un passeggero in più!”

"È stato bellissimo quel viaggio di ritorno con un passeggero in più". Javier Zanetti torna indietro con la memoria al 2010, quando da capitano dell'Inter riportò la coppa della Champions League in Italia da Madrid. Durante un evento di Ita Airways organizzato dalla compagnia nello spazio espositivo allestito in via della Spiga per la Milano Design Week, Zanetti, oggi vicepresidente nerazzurro, ha raccontato la grande emozione provata in quel volo: "È stato memorabile perchè riportare quel trofeo in Italia dopo tanti anni è stata una cosa storica e noi facevamo parte di quella storia. Riportarlo era importante non solo per i tifosi interisti ma anche per il Paese".