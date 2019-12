Zanetti: “Felice di essere vicepresidente dell’Inter. Lautaro è un grande giocatore, farà…”

Al termine della serata di beneficenza dei Climbing Remedies Workshops, Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Radio La Red. Il vicepresidente nerazzurro ha commentato la possibilità che Osvaldo torni in campo con la maglia del Banfield: “Lo conosco bene, dentro e fuori dal campo. Conosco il tipo di giocatore che è e so che se ha voglia e si prepara, può essere un grande rinforzo per il Banfield”. Sul suo ruolo e su Lautaro Martinez l’argentino ha aggiunto: “Sono felice come vicepresidente dell’Inter, ho studiato e mi sono preparato per fare del mio meglio per il club. Lautaro è un grande giocatore e farà sempre meglio“.

(Tyc Sports)