Zanetti: “Lautaro ora riserva, ma è una grande risorsa per l’Argentina. Messi leader”

Da Zanetti arriva anche un consiglio alla squadra: «La finale non bisogna giocarla prima, sennò si arriva scarichi in campo. Servirà tanta concentrazione. Ma i ragazzi sanno che se vincono non solo diventano campioni del mondo, ma resteranno per sempre nella storia dell'Argentina».

Infine, una carezza per il Toro: «Lautaro adesso è una riserva, ma in qualunque momento può darti una mano perché è una grande risorsa» e una per Messi: «Nel mondo molta gente si augura che vinca l'Argentina grazie a Leo e al suo modo di interpretare il calcio. Sento dire che Messi sta giocando un Mondiale maradoniano: in realtà sta giocando un Mondiale alla sua maniera. Leo è sullo stesso livello di Maradona, alla pari. E questo giudizio non cambierà in base al risultato della finale».