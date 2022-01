Zanetti: “Vogliamo difendere lo scudetto. Che orgoglio essere vicepresidente”

Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter e ora vicepresidente del club, ha parlato in esclusiva al canale You Tube della Lega di Serie A

Javier Zanetti , storico capitano dell’Inter e ora vicepresidente del club, ha parlato in esclusiva al canale You Tube della Lega di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni sul momento della squadra di Simone Inzaghi e non solo: "L’Inter per è famiglia, è parte importante della mia vita. Sono arrivato qui 25 anni fa, la squadra mi ha accolto per fare un percorso insieme e sono più che orgoglioso di essere stato capitano come sono orgoglioso ora di essere vicepresidente”.

“Sono orgoglioso e fiero di essere vicepresidente di un club come l’Inter Quando ho ricevuto la notizia sapevo che era una grandissima responsabilità e dovevo prepararmi. Ho studiato in Bocconi, dovevo ampliare la mia visione, guardare tutto a 360 gradi per essere di supporto per tutte le aree del club, non solo per la squadra che scende in campo”.