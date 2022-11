Inter, Zanetti: “Prendiamo troppi gol, serve equilibrio. Porto da rispettare”

Javier Zanetti , vicepresidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole sul Porto, prossima avversaria nerazzurra: "Io sono di natura ottimista sempre, sopratutto quando le cose sono difficili: grande rispetto per il Porto, se è arrivata prima vuol dire che ha fatto bene. Conoscono bene Conceicao, sta facendo un ottimo lavoro: l'ho vista con l'Atletico Madrid, giocano bene e hanno giocatori interessanti. Però anche noi possiamo lavorare al meglio per queste due partite, speriamo di essere in forma quando arriveranno.

Sottovalutarli? No, conosco bene come difende l'Atletico, e il Porto ha creato tante situazioni. E' una partita molto difficile da preparare al meglio, da metà campo in avanti loro sono molto pericolosi. Quando fai parte di una squadra deve funzionare tutto: stiamo prendendo troppi gol, dobbiamo lavorare tanto su quello. Ieri nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio, poi la partita si è complicata. Dobbiamo avere continuità, vogliamo avere equilibrio: lavoreremo per questo. Mi aspettavo il Chelsea, ma va bene: il Porto è una squadra per cui avere grande rispetto, creano tanto".