Zanetti: “In una squadra tutti devono dare il loro contributo per vincere. Il segreto…”

Gigi D’Alessio ha intervistato su Rai1 Zanetti, Del Piero e Baresi – capitani storici, capaci di grandi imprese – durante il programma andato in onda su Rai1, “Non mollare mai”. L’evento è stato organizzato per dare vita ad una raccolta a favore della Croce Rossa Italiana. Ecco cosa ha detto il vicepresidente dell’Inter:

-10 anni fa hai vinto la Champions nell’anno del Triplete. In questo periodo abbiamo visto quanto è stato importante per i medici fare squadra. È così anche per una formazione di calcio?

Senz’altro, credo che sia fondamentale. Tutti si devono sentire in grado di dare il loro contributo. Avere delle persone che abbiano valori umani importanti. Squadre, società e tifosi devono essere tutti allineati verso lo stesso obiettivo e penso che quello sia il segreto di una grande vittoria.

(Fonte: Rai1)