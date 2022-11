Zanetti: “Porto? Abbiamo fiducia. Skriniar? Presupposti per rinnovare. Juve-Inter…”

"E' sempre una partita difficile, massimo rispetto per tutti gli avversari. Conosco bene il Porto, allenato dal mio ex compagno Sergio Conceicao. Conterà molto lo stato di forma con cui le squadre arriveranno a febbraio. La prepareremo al meglio lavorando, nella fase a gironi abbiamo ricevuto tante risposte. Ora due partite, poi ci fermeremo e dovremo riprendere al meglio. Dobbiamo trovare continuità ed equilibrio in campionato. Dispiace per la sconfitta di ieri, dopo il primo tempo dovevamo essere all'intervallo con un altro risultato. La Juventus ci ha fatto gol alla prima occasione. Dobbiamo lavorare sui dettagli e migliorare. E' un sorteggio che si guarda con tantissima fiducia. Non era semplice passare quel girone, lo abbiamo fatto con consapevolezza e maturità. Dobbiamo lavorare tanto per cercare di arrivare lì nel migliore dei modi per passare il turno. Skriniar? Stiamo parlando, ci sono i presupposti per andare avanti. Speriamo che si risolva al più presto, così saremo tutti contenti".