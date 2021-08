Sky – Zapata non convocato, ma l’Atalanta non vuole cederlo. Correa-Insigne le altre piste

Dopo Dzeko l'Inter vuole un altro attaccante e sta lavorando per regalarlo a Inzaghi nel più breve tempo possibile

Zapata non è stato convocato per questioni fisiche e rimane un obiettivo dell'Inter. L'Atalanta non vuole venderlo perché non ha il sostituto. Non è una trattativa semplice. Ci sono alternative, tra cui Correa. La Lazio fa una valutazione di 37 più bonus. Poi c'è la suggestione Insigne.