Zapata, l’Inter arriva quasi a 30 milioni. Atalanta non convinta dalla formula

Secondo Repubblica l'Inter sarebbe arrivata a una cifra importante per il colombiano, rimane viva la pista Correa

Edin Dzeko sembra essere a un passo dall'Inter, ma il bosniaco potrebbe non essere l'unico rinforzo in attacco per Inzaghi. L'obiettivo della dirigenza nerazzurra è completare il reparto offensivo con due attaccanti. Tra i nomi in lizza ci sono Zapata e Correa. Questo l'aggiornamento di Repubblica:

"Nel tardo pomeriggio di ieri - lunedì - è andato in scena un summit telefonico tra l'Atalanta e l'Inter per discutere proprio di Zapata. Il club di Percassi ha aperto alla cessione del suo attaccante valutato 40 milioni di euro, ma la dilazione di pagamento chiesta dall'Inter non ha soddisfatto il presidente atalantino. Inzaghi continua a chiedere Correa - nella sua idea tattica, perfetto per giocare al fianco di Lautaro o Dzeko - e, viste le difficoltà di arrivare a Zapata, nelle ultime ore la dirigenza interista ha contattato la Lazio per intavolare la trattativa: Lotito continua a chiedere 40 milioni di euro, mentre l'Inter - che comunque farà un ultimo tentativo per Zapata - è disposta ad arrivare, tra parte fissa e bonus, leggermente sotto i 30 milioni di euro. Le prossime ore saranno calde e importanti per l'argentino, che ha ribadito alla società e a Sarri di voler andare via. Milano è meta gradita, ma tutto dipende dipende dalla trattativa per Zapata".