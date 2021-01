Zazzaroni attacca Marotta: “E bravo Beppe, Corriere dello Sport toglie il sonno. Ci spieghi…”

Notizie scritte per destabilizzare. Beppe Marotta, prima di Udinese-Inter, era andato giù pesante contro il Corriere dello Sport, dopo l’articolo sulle presunte tensioni tra Inter e Real Madrid per il pagamento di Hakimi. Tensioni inesistenti, come chiarito anche dal comunicato ufficiale delle merengues.

“Ringrazio Beppe: ci ha riconosciuto un’importanza che non pensavamo di avere. Adesso il mondo del calcio sa che un titolo del Corriere dello Sport – oltre che del solito, informatissimo Currò – ha la capacità di togliere il sonno (e qualche punto) a un club, anche al più solido, credibile e compatto. E bravo Beppe, un po’ infantile e scontata come considerazione, ma ugualmente bravo e soprattutto corretto.

A questo punto dovrebbe spiegare, però, quale sarebbe l’obiettivo di chi – come noi e altri – nella stagione degli appiattimenti prova ancora a informare, a scavare, a fare il mestiere, molto spesso riuscendoci.

A tal proposito ricordo le belle parole che proprio lui spese, premiando la battaglia che conducemmo la scorsa primavera per portare a termine la stagione nonostante la pandemia; battaglia che peraltro lo vide schierato in prima fila con gli altri, i nordisti, promotori della chiusura“, si legge in uno stralcio della risposta di Zazzaroni.